Как сообщает пресс-служба "Российского аукционного дома", выступающего организатором торгов, на продажу единым лотом выставлено право аренды (до 2052 года) четырех земельных участков общей площадью 16 га и 17 недостроенных коттеджей (степень готовности 71-81%) площадью до 900 кв. метров.

Комплекс расположен в центральной части города и примыкает к набережной Геленджика. В непосредственной близости расположены ключевые объекты курортной инфраструктуры. На территории комплекса возможно дополнительно разместить объекты курортного назначения общей площадью до 150 тыс. кв. метров.

Начальная цена лота — 1,002 млрд рублей, шаг аукциона — 25 млн рублей. Размер задатка — 100 млн рублей.

Заявки на участие принимаются до 29 ноября.

"Спрос на внутренний туризм растет, и есть все основания полагать, что такая тенденция сохранится в будущем. Данный комплекс обладает всеми характеристиками, чтобы создать здесь востребованную современную гостиничную инфраструктуру — построить дополнительное здание отеля и зону коттеджей", — приводятся в сообщении слова директора Южного филиала РАД Евгении Кудины.