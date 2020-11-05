«Поскольку международные путешествия по-прежнему ограничены из-за пандемии коронавируса, то виртуальные туры и трансляции – еще один неплохой способ познакомиться с Японией, не выходя из комнаты. JNTO объединила усилия с префектурами Сидзуока и Окинава, чтобы запустить кампанию Fun from Home на странице турофиса в Facebook», — пишет журнал Тime Out.

Как отмечает издание, все экскурсии проходят на английском языке, трансляции запланированы раз в месяц до марта 2021 года.

Первый выпуск был загружен в октябре, он посвящен достопримечательностям города Сидзуока на острове Хонсю, среди них – плантация зеленого чая с великолепным видом на вулкан Фудзи. Следующий выпуск выйдет 8 ноября, в нем туристов ждет исполнение народных песен и рассказ о солнечных островах Окинавы.