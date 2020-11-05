Она подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в мире продолжает стремительно ухудшаться. Только за прошлую неделю коронавирусом заразилось рекордное с начала пандемии число людей – 4 миллиона.

«В связи с крайне неблагоприятным эпидемиологическим фоном в мире мы вновь обращаемся к нашим гражданам по возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Она напомнила, что во время первой волны пандемии многие россияне столкнулись с проблемами при возвращении домой.

«Пережитые риски, такие как на неопределенное время отложенная возможность возвращения на родину, карантины, практически блокада в целом ряде государств, городов, населенных пунктов. К сожалению, все это актуально и сегодня. И, возможно, даже не меньше, чем прошедшей весной», — подчеркнула представитель МИД РФ.