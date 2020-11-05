"Кризис продолжает усугубляться. Ситуация требует срочных и решительных мер на уровне ЕС", — говорится в заявлении гендиректора ACI Europe Оливье Янковеца.

В частности, по его словам, необходимо продление программ по защите от безработицы, действующих в отношении сотрудников аэропортов, а также выплата компенсаций воздушным гаваней из-за потери прибыли.

"Почти 200 аэропортов уже сейчас оказались на грани неплатежеспособности. Финансовая ситуация европейской индустрии аэропортов еще больше ухудшится в ближайшие недели. Это вызвано возвращение локальных ограничений и "локдаунов" в некоторых странах", — указали в европейском подразделении организации, которое представляет 500 аэропортов в 46 странах Европы.

В последние недели во многих европейских странах обострилась ситуация с коронавирусом, вводятся ограничительные меры. Согласно данным портала Worldometers, за время пандемии в Европе выявлено более 11 млн случаев коронавируса, около 280 тыс. человек скончались.