"Член Союза архитекторов России, участник и победитель многих архитектурных и дизайнерских конкурсов и выставок — он входил в число ведущих архитекторов Карелии", — говорится в официальном некрологе музея.

Здания, построенные по проектам Куспака, находятся не только в Петрозаводске и на острове Кижи, но и во многих районах Карелии, подчеркивается в пресс-релизе.

"Он умел все: сделать эскиз ледовой скульптуры, разработать дизайн выставки, создать систему навигации по острову Кижи, запроектировать экспозиционные пространства, провести экспертизу градостроительной документации и плана управления объектом Всемирного наследия "Кижский Погост", — отмечается в сообщении.

Под его руководством выполнены одобренные ЮНЕСКО эскизные проекты входных зон музея на острове Кижи и в деревне Оятевщина (Медвежьегорский район Карелии).

Куспак занимал должность главного архитектора музея-заповедника "Кижи" с 2014 года. До этого, с 2011 года, он работал главным архитектором Петрозаводска. Ранее трудился в компании "Карелпроект".

"Кижи" — государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник. Название музею дал остров, где расположена основная часть экспозиции музея. Объекты музея также расположены в Петрозаводске и в ряде деревень Медвежьегорского района. Все храмы, находящиеся на территории музея-заповедника "Кижи", включены в состав Спасо-Кижского Патриаршего подворья.

Изначально экспозиция музея состояла из двух церквей и колокольни XVIII-XIX веков Кижского погоста — памятников древнего зодчества, окруженных оградой. В настоящее время его дополняют привезенные из Заонежья часовни, дома, иконы, предметы быта и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень, а также ряд исторических объектов в Заонежье и Петрозаводске.

Преображенская церковь на острове Кижи (1714 год) является наиболее известным памятником деревянного зодчества Русского Севера. Этот храм — объект культурного наследия федерального значения, а архитектурный ансамбль Кижского погоста в 1990 году был включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия.