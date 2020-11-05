"Авиакомпания совершит чартерные рейсы из Душанбе в Москву 7, 14, 21 и 28 ноября. Рейсы по маршруту Ходжент — Сургут будут осуществляться по мере формирования авиакомпанией списков пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные рейсы предназначены для перевозки граждан России, а также лиц, имеющих основания для въезда в Россию в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта сего года.

"При этом обязательным условием допуска на борт лиц, не имеющих гражданства России, будет являться наличие у каждого из них заключения медицинской организации (на русском языке) об отсутствии коронавирусной инфекции по результатам ПЦР-тестирования, проведённого не ранее, чем за три дня до момента прибытия в Россию", — уточняет посольство.

Продажа билетов на указанные рейсы по маршруту Душанбе — Москва будет осуществляться через официальный сайт "ЮТэйр".