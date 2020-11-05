"Три года назад Вы подписали указ о праздновании 500-летия (Тульского) кремля и Большой засечной черты. За три года мы проделали колоссальную работу. И что очень гармонично, мы вписали в тот объём работ те деньги, которые пришли на те мероприятия, которые мы должны были реализовать на это событие, значимое событие", — сказал Дюмин.

Он отметил, что серьёзная работа была проделана по благоустройству Тулы — облик её изменился, стал современным, но все исторические нюансы сохранились. Это также 11 малых исторических городов, которые были реконструированы, и там появились новые общественные пространства, появились точки притяжения.

По словам губернатора, также были реконструированы исторические культурные объекты на их территориях, порядка сорока.

"И что самое главное, проделав эту работу, мы видим интерес малого и среднего бизнеса, который там начинает открывать точки общепита, делать сувенирную какую-то продукцию, развивать другие сферы", — подчеркнул Дюмин.

В числе важных объектов, появившихся в регионе к юбилею, он назвал создание Музейного квартала в центре Тулы, набережной возле кремля.

"И, конечно же, на сегодняшний день с учётом региональных, муниципальных и федеральных музеев мы в России занимаем третье место после Питера и Москвы. Тульская область — третье место по музеям", — отметил глава региона.

Торжества по случаю 500-летия возведения Тульского кремля как начала Большой засечной черты прошли в Туле и 11 малых городах региона в конце сентября.

Тульский кремль — памятник оборонного зодчества XVI века. Построен по указу Василия III в 1507-1520 годах как южный форпост Московского государства.

Большая засечная черта входила в общую систему обороны Российского государства и состояла из укрепленных городов-крепостей (в 1630 году их насчитывалось свыше сорока). Ее общая протяженность составила более чем 4 тыс. км, объединив территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей.