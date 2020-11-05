"Учитывая развитие угрозы, мы решили (...) очень сильно интенсифицировать наш контроль на границах внутри Шенгенского пространства", — приводят французские СМИ слова президента, который в четверг посетил франко-испанскую границу в департаменте Восточные Пиренеи.

"Террористические акты могут осуществляться лицами, воспользовавшимися иммиграционными потоками", — объяснил Макрон.

Он сообщил, что силы безопасности, развернутые на границах, удваиваются: 4800 полицейских, жандармов и военных будут отныне привлечены для обеспечения этой миссии, а также для "борьбы против незаконной иммиграции".

По заявлению президента, последние террористические нападения требуют от Евросоюза укрепить свою боеспособность. Макрон призвал ЕС "основательно воссоздать свое Шенгенское пространство".

Этот призыв прозвучал после террористических нападений во Франции и Австрии, показавших, в частности, пробелы в сотрудничестве европейских спецслужб, отмечает телеканал BFMTV.

Он напомнил в связи с этим, что совершивший террористические убийства в Ницце тунисец недавно незаконно высадился на итальянском острове Лампедуза и перебрался из Италии во Францию. А об опасности сторонника "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической организации), расстрелявшего людей в Вене, словацкие спецслужбы предупреждали австрийских коллег, но их информация не была принята во внимание.

Макрон вместе с главой МВД Жеральдом Дарманеном и госсекретарем по европейским делам Клеманом Боном посетил контрольный пункт на французско-испанской границе. Испания, уточняет BFMTV, является одним из главных направлений, по которым нелегальные иммигранты из Северной Африки проникают во Францию.