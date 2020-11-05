Дамбу начнут закрывать в четверг в 15:30 мск. Также временно приостановят движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру, говорится в сообщении.

Пиковые значения подъема воды в устье Невы ожидаются между 20:00 и 21:00. Наводнение регистрируется, когда отметки превышают 160 см.

В четверг в Петербурге и Ленинградской области действует штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 23 м/с.

Спасатели рекомендуют закрыть окна, убрать автомобили в гаражи или припарковать подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций, избегать перемещения вблизи рекламных щитов, домов с неустойчивой кровлей, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов.