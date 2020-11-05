"Рестораторы и владельцы ночных заведений Екатеринбурга составили письмо к губернатору (...) с просьбой введения у нас системы QR-кодов для доступа в бары и клубы, чтобы наши заведения как и в Москве могли работать после 23.00", — написал Кексин на своей странице в фейсбуке.

Кексин призвал присоединиться и оставить подпись под обращением представителей ресторанного бизнеса, чья деятельность приостановлена после 23 часов и "кто терпит крупные убытки". В дальнейшем письмо планируется направить в администрацию губернатора. Как сообщалось, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 6:00. Уточнялось, что исключения составляют лишь обслуживание на вынос и доставка заказов в ночное время, а также работа столовых, которые обеспечивают круглосуточное питание сотрудников предприятий и организаций. Также в полном объеме продолжат работу точки общественного питания в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных и автовокзалах.