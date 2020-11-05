Карантин вводится с субботы сроком на три недели по согласованию с главой экспертного совета, инфекционистом Сотирисом Циодрасом.

Ожидается, что позже в четверг глава минфина Греции Христос Стойкурас сообщит о мерах поддержки населения, а министр гражданской защиты Никос Хардалиас, совместно с представителями минздрава, расскажет о том, как именно будет контролироваться соблюдение карантина.

В Греции длительное время наблюдалось меньшее количество заражений COVID-19, чем в других странах Европы, однако с начала октября оно стало значительно увеличиваться.

Накануне в стране зарегистрировано 2646 новых случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов с COVID-19 скончались, 179 человек находятся на лечении с применением аппаратов ИВЛ.

Всего с начала эпидемии в Греции заразились почти 47 тыс. человек, 673 пациента скончались.