Как сообщается в пресс-релизе германской авиакомпании, чистый убыток в июле-сентябре 2020 года составил 1,97 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в размере 1,15 млрд евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка упала на 74% — до 2,66 млрд евро с 10,11 млрд евро годом ранее. Скорректированный убыток до налоговых и процентных выплат (EBIT) составил 1,26 млрд евро против скорректированной прибыли EBIT в 1,3 млрд евро годом ранее.

Скорректированный свободный отток денежных средств составил 2,07 млрд евро по сравнению с притоком в размере 416 млн евро в третьем квартале 2019 года.

"Сейчас мы на пороге зимы, которая будет трудной и напряженной для нашей отрасли", — заявил глава Lufthansa Карстен Шпор, добавив, что "мы полны решимости использовать неизбежную реструктуризацию для дальнейшего расширения наших относительных конкурентных преимуществ".

Авиакомпания ожидает, что реструктуризация повлечет за собой единовременные неденежные расходы в четвертом квартале, которые скажутся на скорректированном показателе EBIT.

По прогнозу Lufthansa, ежемесячный отток денежных средств в последние три месяца года составит около 350 млн евро. При этом компания по-прежнему планирует вернуться к генерации позитивного денежного потока в 2021 году.

Котировки акций Lufthansa в ходе торгов в четверг снижаются на 3%. Капитализация авиакомпании с начала текущего года рухнула почти на 53% и составляет сейчас около 4,8 млрд евро.