«В период с мая по сентябрь бизнесмен будет организовывать экспедиции к легендарному «Титанику», рассчитанные не более чем на 5 человек за рейс (капитан, ученый и три туриста). Путешествие стартует из канадского города Сент-Джонс и займет 8 дней. Стоимость билета составит $125 тыс.», — пишет портал.

Как отмечает Cruise Radio, по прибытии на место туристы, которые получат звание «гражданских ученых», спустятся к обломкам затонувшего корабля на 6-8 часов.

По мнению Стоктона Раша, экспедиция не должна становиться туристической достопримечательностью, поэтому заплатившим за экскурсию придется заняться исследованием обломков в радиусе 40 км.

«Это не первая попытка OceanGate Expeditions провести подводную экспедицию к «Титанику». Первый раз она планировалась в 2018 году, но была сорвана из-за удара молнией субмарины компании», — пишет Cruise Radio.

Тогда стоимость экскурсии составляла $106 тыс. на человека.

Лайнер компании White Star Line «Титаник» отправился в свой первый рейс 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он потерпел крушение в северной Атлантике, столкнувшись с айсбергом. В результате погибли, по меньшей мере, 1496 человек. 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.