Рейсы будут осуществляться с 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.

Полеты в Калининград запланированы ежедневно, кроме субботы; в Уфу — ежедневно, кроме 25 декабря 2020 года и 1 января 2021 года. Отправиться на самолетах Smartavia из "Пулково" в Челябинск можно будет 26 декабря, 28-31 декабря 2020 года, а также 2-6 января и 8-11 января 2021 года.

Кроме того, в период праздников из Санкт-Петербурга будет увеличена частота рейсов Smartavia в Архангельск, Казань, Мурманск, Ростов-на-Дону и Сыктывкар.

Как сообщалось, в марте 2019 года компания "Нордавиа" объявила о переходе на использование нового названия Smartavia в рамках ребрендинга. Авиакомпания базируется в аэропортах Архангельска, Петербурга и Москвы, самолетный парк состоит из 11 среднемагистральных Boeing-737. Бенефициаром является бизнесмен Сергей Кузнецов (через холдинг Sky Invest), часть акций — у менеджеров перевозчика.

Smartavia работает в альянсе с авиакомпанией Red Wings, на 100% принадлежащей лизинговой "Ильюшин Финанс Ко" (входит в ПАО "ОАК") — у них единая маршрутная сеть и самолетный парк.