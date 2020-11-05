В том числе, на прилет аэропортом обслужено 232,5 тыс. пассажиров (рост на 35%), на вылет — 230,5 тыс. человек (рост на 40%). Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

В тройку лидеров по объемам перевозок вошли "Аэрофлот", S7 Airlines и "Победа", вместе они перевезли более 262 тыс. пассажиров.

По словам генерального директора аэропорта Ивана Таранченко, которые приводятся в сообщении, в конце октября аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание, которое продлится до конца марта 2021 года. В этот период рейсы из Геленджика в Москву будет осуществлять авиакомпания S7 Airlines. Так, в ноябре перевозчик выполнит более 30 рейсов в "Домодедово".

Как сообщалось, несмотря на ограничительные мероприятия из-за пандемии, аэропорт рассчитывает по итогам 2020 года сохранить пассажиропоток на прошлогоднем уровне (338,8 тыс. человек).

Также компания продолжает реализацию проекта строительства нового аэровокзального комплекса. Инвестиции оцениваются в 5,4 млрд рублей.

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты. ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"), они владеют по 49,5% в уставном капитале. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года.