"Эпидемия развивается, она продолжается. Ситуация действительно весьма напряженная, но она под контролем", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.

По его словам, в некоторых регионах фиксируются сбои. "Об этом известно президенту. Налажена система экстренного реагирования на подобные сбои", — сказал Песков.

Представитель Кремля заявил, что данные регионы "хорошо известны", и порекомендовал журналистам обратиться за подробностями в штаб правительства.

Пескова также спросили, о чем говорят прогнозы, которые поступают в Кремль, в частности, продолжится ли рост числа заболевших. Пресс-секретарь заявил, что "точных прогнозов здесь быть не может".

"Мы всегда надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Это стандартная формула поведения", — сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что ситуация тревожная, поэтому нужно поддерживать системную мобилизацию. Он добавил, что Россия в борьбе с коронавирусом опирается в первую очередь на свой опыт, принимая во внимание меры, принимаемые другими государствами.

"Мы видим, что такой спектр принимаемых мер от страны к стране настолько различается. Каждый опыт каждой страны имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом. Прежде всего, именно на свой весенний опыт Россия опирается, принимая во внимание все наработки других стран", — сказал он.