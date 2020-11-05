Новые правила пользования российскими пляжами, введенные приказом МЧС от 30 сентября, запрещают "приводить с собой на пляж животных", за исключением собак-поводырей. В то же время количество россиян, предпочитающих путешествовать и отдыхать со своими питомцами, растет, и более половины граждан РФ владеет домашними животными, следует из текста обращения, имеющегося в распоряжении "Интерфакса".

Депутат предлагает закрепить в новых правилах возможность создания на пляжах специальных мест отдыха для посетителей с домашними животными или передать решение вопроса об допуске региональным властям и владельцам пляжей. По словам Бурматова, установленный для владельцев домашних животных запрет ограничивает их права и не способствует росту привлекательности внутреннего туризма.