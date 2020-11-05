Заведующий отделом истории античной культуры ИИМК РАН, доктор исторических наук Владимир Горончаровский выступил консультантом археологической экспедиции "Кубаньархеологии", которая сделала важные находки при проведении раскопок на месте будущего строительства бассейна одного из санаториев Анапы.

Когда-то здесь, на западной окраине античного города Горгиппии в целях пожарной безопасности располагался квартал конца IV — II до н.э., связанный с изготовлением и обжигом керамических изделий. Одна из гончарных печей сохранилась лучше других, и в ней, под развалом купола, удалось обнаружить остатки продукции.

"Это две абсолютно целые терракотовые полуфигуры Персефоны, дочери богини плодородия Деметры. Изображение самой Деметры в виде ее одностороннего бюста также было обнаружено в печи рядом с двумя красноглиняными мисочками. Еще одна интересная находка, сделанная неподалеку, — вторично использованный посвятительный рельеф, в центре которого изображена восседающая на троне со львенком на коленях богиня Кибела", — говорится в сообщении.

В институте рассказывают, что по обе стороны от богини изображены боги Гермес и Геката. Это лучший по качеству исполнения известняковый рельеф с подобным сюжетом из числа известных на территории Боспора.

Сейчас находки готовятся к передаче в Анапский музей.

Горончаровский отмечает, что Анапа окончательно отошла к России только по Адрианопольскому миру 1829 году. Об этих событиях напоминают многочисленные пушечные ядра разных размеров, найденные в ходе исследования. Самые поздние из них связаны с 24-часовой бомбардировкой, устроенной английской эскадрой 7 августа 1854 года во время Крымской войны.

После возвращения города к мирной жизни на этой территории разместилась большая усадьба последней трети XIX — начала ХХ века с глубокими погребами и фельдшерским пунктом. Для периода нового времени сделаны интересные массовые находки — от турецких курительных трубок и кофейных чашечек до бутылок и дореволюционных флаконов для лекарств. Отдельный интерес представляет небольшая коллекция царских серебряных монет 1818-1913 годов, припрятанная в годы гражданской войны одним из обитателей усадьбы.

В полевом сезоне 2020 года ИИМК РАН организовано более 20 экспедиций Института на территории России от южной Сибири до Причерноморья и Кольского полуострова. Археологи работают с соблюдением всех ограничений, предусмотренных медиками.