Когда-то здесь, на западной окраине античного города Горгиппии в целях пожарной безопасности располагался квартал конца IV — II до н.э., связанный с изготовлением и обжигом керамических изделий. Одна из гончарных печей сохранилась лучше других, и в ней, под развалом купола, удалось обнаружить остатки продукции.
"Это две абсолютно целые терракотовые полуфигуры Персефоны, дочери богини плодородия Деметры. Изображение самой Деметры в виде ее одностороннего бюста также было обнаружено в печи рядом с двумя красноглиняными мисочками. Еще одна интересная находка, сделанная неподалеку, — вторично использованный посвятительный рельеф, в центре которого изображена восседающая на троне со львенком на коленях богиня Кибела", — говорится в сообщении.
В институте рассказывают, что по обе стороны от богини изображены боги Гермес и Геката. Это лучший по качеству исполнения известняковый рельеф с подобным сюжетом из числа известных на территории Боспора.
Сейчас находки готовятся к передаче в Анапский музей.
Горончаровский отмечает, что Анапа окончательно отошла к России только по Адрианопольскому миру 1829 году. Об этих событиях напоминают многочисленные пушечные ядра разных размеров, найденные в ходе исследования. Самые поздние из них связаны с 24-часовой бомбардировкой, устроенной английской эскадрой 7 августа 1854 года во время Крымской войны.
После возвращения города к мирной жизни на этой территории разместилась большая усадьба последней трети XIX — начала ХХ века с глубокими погребами и фельдшерским пунктом. Для периода нового времени сделаны интересные массовые находки — от турецких курительных трубок и кофейных чашечек до бутылок и дореволюционных флаконов для лекарств. Отдельный интерес представляет небольшая коллекция царских серебряных монет 1818-1913 годов, припрятанная в годы гражданской войны одним из обитателей усадьбы.
В полевом сезоне 2020 года ИИМК РАН организовано более 20 экспедиций Института на территории России от южной Сибири до Причерноморья и Кольского полуострова. Археологи работают с соблюдением всех ограничений, предусмотренных медиками.