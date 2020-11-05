"Такое решение губернатор Владимир Солодов принял на заседании регионального штаба по недопущению распространения COVID-19 на территории края", — говорится в сообщении.

Для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, введут обязательный режим самоизоляции.

Кроме того, будет введен запрет на нахождение детей в общественных местах без сопровождения взрослых.

"Еще одна мера профилактики распространения коронавирусной инфекции в Камчатском крае — введение запрета на проведение каких-либо массовых мероприятий", — сказано в сообщении.

Будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, кафе и ресторанах, магазинах, спортивных и культурных учреждениях и ужесточены меры за несоблюдение этих требований.

"У нас есть закрепленные за этими направлениями ответственные органы исполнительной власти. Министрам во взаимодействии с Роспотребнадзором и управлением внутренних дел необходимо спланировать усиление контрольных мероприятий и провести такие рейды по ужесточению мер за несоблюдение требований, которые предписаны в том числе в постановлении главного санитарного врача РФ", — цитирует пресс-служба Солодова.

По данным краевого Минздрава на 5 ноября, в регионе зарегистрировано 6 тыс. 62 случая коронавируса (плюс 58 за сутки). В стационарах находятся 265 пациентов, в том числе 185 — с ковидной пневмонией, свободными остались 115 коек для зараженных коронавирусом. С начала пандемии выздоровели 3 тыс. 832 человека, умерли 70 пациентов.