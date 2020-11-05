«Целью деятельности АНО «Развитие туризма» является содействие разработке и реализации мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности и продвижение национального туристического продукта, а также содействие в продвижении региональных туристических продуктов на внутреннем и мировом туристических рынках», — говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на правовом портале Кабмина.

Как следует из пояснительной записки к проекту, опыт развития туризма в странах-лидерах по привлечению путешественников и их темпы роста въездного и внутреннего туризма, указывают на необходимость создания в России центра маркетинговых компетенций, который позволит реализовать эффективную форму управления продвижением и продуктом, направленную на достижение целей стратегии по развитию туризма до 2035 года.

Отмечается, что финансовое обеспечение организации будет осуществляться в том числе за счет субсидий из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых Ростуризму на соответствующий финансовый год и плановый период. В 2021 году компании планируется выделить 1,3 млрд рублей субсидий.

Как следует из документа, АНО «Развитие туризма» также будет осуществлять мониторинг узнаваемости и анализ потребительского отношения к туристическому бренду РФ, содействие в разработке концепций организации и обеспечения деятельности туристско-информационных центров (ТИЦ), представительств и филиалов организации на территории РФ и за рубежом, создание, модернизацию и продвижение интернет-сайтов, мобильных приложений, цифровых и виртуальных решений и иных решений рекламного и PR-характера, способствующих повышению конкурентоспособности и продвижению национального и региональных туристических продуктов РФ на внутреннем и мировом рынках, содействие в организации выставок, деловых и культурных программ, отраслевых и профессиональных форумов и других мероприятий по туризму, проходящих на территории РФ или в мире, выполнение научных исследований и другие функции.

В 2019 году глава Ростуризма Зарина Догузова заявляла, что ее ведомство планирует создать «центр маркетинговых компетенций». Она подчеркивала, что организационно-правовая форма некоммерческой организации наиболее удобна для такого проекта, так как это «гибкий механизм для принятия быстрых решений», которых требует сфера маркетинга.