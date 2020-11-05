По их данным, введение ЧП подразумевают новые меры, в том числе общенациональный комендантский час с 22:00 до 5:00.

Конте отметил, что, согласно новым мерам, по выходным не будут работать торговые центры, музеи и галереи полностью приостанавливают свою работу.

Кроме того, занятия в старшей и средней школах попросят проводить дистанционно.

Районы страны поделят на зоны в зависимости от сложности эпидемиологической ситуации: красную, оранжевую и зеленую.

В красных зонах ожидается закрытие магазинов розничной торговли, баров, ресторанов, а также введение ограничений на передвижение. Жителям в таких регионах будет разрешено выходить из дома только по срочным делам или по медицинским причинам. Продовольственные магазины и аптеки продолжат работать.

Новые меры в стране будут действовать до 3 декабря.

2 октября Конте заявлял, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19 итальянскому правительству придется принять новые ограничительные меры.

Последние несколько дней в Италии ежедневно выявляют около 30 тыс. случаев COVID-19, а также фиксируют рекордные показатели смертности людей с коронавирусом.

Всего в стране с начала пандемии диагностировали более 759,8 тыс. заражений коронавирусом, свыше 39 тыс. инфицированных скончались. При этом более 302 тыс. итальянцев успешно переболели вирусом.