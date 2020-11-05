С иском о взыскании материального ущерба с работников, нарушивших требования воздушного законодательства при исполнении ими трудовых обязанностей, обратились в суд представители ОАО "Омский аэропорт".

"Багажная тележка, находившаяся в сцепке с электротягачом под управлением одного из виновников инцидента, сместилась и столкнулась с обшивкой капота двигателя обслуживаемого воздушного судна, в результате чего на обшивке образовалась деформация", — говорится в сообщении.

В результате из-за полученных повреждений воздушное судно отстранили от полета, а омский аэропорт был вынужден возмещать авиакомпании понесенные убытки.

Кировский районный суд удовлетворил иск и обязал ответчиков солидарно выплатить в пользу ОАО "Омский аэропорт" 600 тыс. рублей.

На сегодняшний день причиненный материальный ущерб полностью возмещен. Кроме основного долга судебными приставами был также взыскан с должников исполнительский сбор, сообщает пресс-служба ведомства.