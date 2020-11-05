Согласно расписанию, рейс «Аэрофлота» SU 260 Москва – Токио вылетит из аэропорта Шереметьево в 22.30.

Как ранее сообщала пресс-служба авиакомпании, на первом этапе рейсы будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем – дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям).

Россия возобновила авиасообщение с Японией с 1 ноября. По решению Оперштаба по борьбе с коронавирусом, на направлении можно выполнять три рейса в неделю — два из Москвы в Токио и один из Владивостока в Токио.

Всего по состоянию на 5 ноября из России выполняются прямые рейсы в 14 стран – Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Великобританию, Южную Корею, Японию, Кубу, Мальдивы, Белоруссию, Сербию, Киргизию и Казахстан.