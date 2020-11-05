"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 19 тыс. 404 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 тыс. 020 (25,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Второй день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающем 19 тыс. в сутки. До этого в течение пяти дней эти значения держались на уроне более 18 тыс.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 тыс. 255, накануне в среду было 5 тыс. 826.

За минувшие сутки в российской столице по выздоровлению были выписаны 3 тыс. 670 человека, скончались за сутки 67 человек.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 712 тыс. 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период в России умерли 29 тыс. 509 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 279 тыс. 169 человек, в том числе 12 тыс. 238 выписаны за последние сутки.