Второй день подряд количество новых случаев COVID-19 в РФ держится на уровне, превышающем 19 тыс. в сутки. До этого в течение пяти дней эти значения держались на уроне более 18 тыс.
По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. За сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 5 тыс. 255, накануне в среду было 5 тыс. 826.
За минувшие сутки в российской столице по выздоровлению были выписаны 3 тыс. 670 человека, скончались за сутки 67 человек.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 712 тыс. 858 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период в России умерли 29 тыс. 509 человек. Количество выписанных за весь период составило 1 млн 279 тыс. 169 человек, в том числе 12 тыс. 238 выписаны за последние сутки.