Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, участок, предназначенный для создания "Историко-археологического парка", примыкает с юга к древнему городу Херсонес Таврический и расположен сразу за пределами городских стен. Эта зона никогда не подвергалась систематическим раскопкам, а исследовалась только эпизодически.

В результате проведенных археологических исследований были обнаружены вырубленные в скале склепы эллинистического и римского времени, хозяйственные и производственные помещения, новые оборонительные стены, цистерны для воды.

Была также собрана большая коллекция чернолаковой, краснолаковой и поливной керамики, металлические, стеклянные, каменные и костяные изделия. Найдено более 600 монет, в том числе экземпляры из серебра и золота.

"Проведенные исследования позволили установить, что ближайшая к Херсонесу территория использовалась горожанами во все времена существования полиса. В пору расцвета города, в эллинистическое время, в пригороде располагались производственные и хозяйственные сооружения. В первые века нашей эры и в начале средневековья здесь располагается городской некрополь. Археологам удалось обнаружить семейные усыпальницы (склепы) и одиночные погребения в грунтовых могилах", — говорится в сообщении.

По итогам проведенных исследований на территории проектируемого "Историко-археологического парка "Херсонес Таврический" парка был выявлен и поставлен на учет в управлении охраны объектов культурного наследия города Севастополя новый объект — "Южный пригород древнего города "Херсонес Таврический".