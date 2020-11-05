"Кроме открытых стационаров сегодня мы оборудуем несколько санаториев кислородными системами для того, чтобы можно было класть больных, если вдруг будет увеличение роста заболеваемости", — сказал Бурков.

Он также отметил, что на сегодняшний день для госпитализации больных с коронавирусом в медучреждениях региона создано уже 3410 койко-мест, при этом с ближайшего понедельника их число будет увеличено еще на 260.

Часть из них будет дополнительно открыта в областной клинической больнице и горбольнице №17, а также в пяти муниципальных районных больницах, в которых создаются стационары для лечения ковидных больных. На сегодняшний день такие стационары функционируют уже в четырех центральных районных больницах.

По словам главы региона, в области также создается определенный резерв медицинского кислорода, производство которого омским заводом криогенной техники не прекращается с начала пандемии.

Ранее сообщалось, что накануне на фоне ухудшающейся эпидситуации правительством региона было принято решение о продлении на неделю школьных каникул, а также переводе на дистанционное обучение учащихся колледжей и вузов с 9 по 22 ноября. Также в регионе приостановлено очное посещение кружков и спортивных секций, а несовершеннолетним запретили появляться в торгово-развлекательных центрах, кинотеатрах и на объектах общественного питания без сопровождения родителей или законных представителей.

По данным регионального Минздрава, за время пандемии в Омской области выявлено 16590 случаев заражения коронавирусом. При этом за последние сутки инфекция выявлена у 205 человек. Скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19 445 жителей региона.