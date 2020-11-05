"Первого ноября (...) после вылета из аэропорта Красноярска воздушного судна А-321, который используется авиакомпанией "Уральские авиалинии" для перевозки грузов, на взлетно-посадочной полосе обнаружен аварийный надувной трап. Пассажиры на борту отсутствовали", — говорится в сообщении.

По данному факту Уральское межрегиональное территориальное управление Росавиации проводит расследование, его ход держит на контроле уральский транспортный прокурор. В пресс-службе "Уральских авиалиний" воздержались от комментариев.