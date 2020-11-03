«Пока это Турция, в хиты войдет, безусловно, Занзибар, про который не знал никто до недавнего времени, а теперь запланирована масштабная чартерная программа из нескольких городов России. И это, отчасти, заменит нашим туристам Юго-Восточную Азию», — сказала она на пресс-конференции.

При этом Ломидзе отметила, что Занзибар может удовлетворить лишь часть спроса на пляжный отдых, поскольку на острове не очень большая отельная база в сравнении с закрытым для туристов Таиландом.

«Мальдивы – пока это дорого, мы ждем нормализации авиасообщения. Допуски уже получены, авиакомпании на низком старте. И мы ждем нормализации авиасообщения с Кубой. Пока Танзания будет лидировать, поскольку с Кубой нет полной ясности по частоте и тому, кто туда полетит. На Мальдивы нет чартеров», — добавила она.

Между тем, эксперт не исключает стремительного роста спроса на туры в ОАЭ, в случае увеличения числа рейсов. «Если получится увеличить объем перевозки в ОАЭ, то они вошли бы в первую тройку, может быть, даже заняли бы первое место», — пояснила Ломизде.

Она добавила, что на турпоездки в Швейцарию, Великобританию и Австрию рассчитывать не приходится, поскольку въезд туда разрешен лишь гражданам отдельных категорий, не для путешественников.