"Сейчас графики подачи воды введены в части нетуристических регионов. Поэтому на прохождении туристического сезона это никак не сказалось", — привели слова Волченко в пресс-службе министерства.

Он также подчеркнул, что ни от туристов, ни от гостиниц жалоб на проблемы с подачей воды не поступало.

"Осенне-зимний период туристическая отрасль отработает стабильно, без сложностей в коммунальной сфере", — уверен министр.

По его словам, большинство санаториев и гостиниц имеют накопительные емкости, которые перекрывают потребности объекта размещения в воде в случае приостановки ее подачи с 2-3-дневным запасом.

Ранее исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что спрос на отдых в Крыму зимой будет выше примерно на 10-15% прошлогодних показателей, однако проблемы водоснабжения на полуострове могут повлиять на результаты сезона.

Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште и ряде поселков на юге полуострова. С середины октября давление в трубах снижают в Белогорске. Власти Севастополя из-за дефицита воды объявили режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план обеспечения надежного водоснабжения Крыма. Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в худшем случае ограничения подачи воды сохранятся до конца 2021 года.