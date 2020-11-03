Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, в составе комиссии более ста членов, среди них – главы республик и регионов, федеральных органов исполнительной власти, администрации президента, представители туристических общественных организаций, природоохранной и гостиничной отраслей.

Так, в комиссии будет принимать участие вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин и президент Андрей Игнатьев, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Общенационального союза организации индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян, президент российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, директор объединения туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко и другие.

«Одна из основных целей нашей работы – это увеличение турпотоков в два раза. Среди основных задач, в том числе – создание благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в туризме, развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры, цифровизация индустрии, совершенствование нормативного правового регулирования, а также развитие системы подготовки кадров в туризме», — пояснил порталу «Интерфакс-Туризм» зампредседателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, также вошедший в комиссию.

В середине сентября правительство РФ преобразовало координационный совет по развитию туризма в правительственную комиссию. Предполагается, что координационный орган будет способствовать взаимодействию федеральных органов исполнительной власти и субъектов с отраслевыми организациями по вопросам разработки и реализации основных направлений государственной политики в сфере туризма, включая вопросы межбюджетных отношений, осуществления капитальных вложений в целях реализации в субъектах РФ национальных проектов, федеральной адресной инвестиционной программы, иных государственных программ.

Кроме того, в основные задачи комиссии входит подготовка предложений по разработке национального проекта по развитию туризма и совершенствованию нормативного законодательства отрасли.