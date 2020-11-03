"В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания "Белавиа" продлевает приостановку выполнение полетов по следующим направлениям: Рига по 14 декабря, Ларнака по 14 декабря, Ашхабад по 1 января 2021 года, Таллинн по 14 декабря, Будапешт по 27 марта 2021 года (кроме 8 ноября), во все пункты Грузии по 31 октября", — говорится в сообщении.

Также сохраняется приостановка рейсов во все пункты России (кроме московского аэропорта "Домодедово") Вернуть деньги или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до этой даты.