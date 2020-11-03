Сокращение турпотока зафиксировано седьмой месяц подряд на фоне новых ограничительных мер властей, введенных с целью сдержать распространение коронавируса.

В январе-сентябре Испанию посетило 16,8 млн иностранных гостей, что на 74,9% меньше, чем годом ранее.

Больше всего туристов в сентябре прибыло из Франции — 389,773 тыс. (-60,4%). Следом идут Великобритания — 161,899 тыс. (-92,3%) и Германия — 90,495 тыс. (-92,8%).

Эти же страны стали лидерами по турпотоку за девять месяцев: из Франции приехало около 3,3 млн человек (-64,2%), из Великобритании — более 2,8 млн (-80,8%), из Германии — почти 2,2 млн (-75,8%).

На прошлой неделе испанские парламентарии большинством голосов поддержали инициативу правительства о продлении особого режима на всей территории страны до 9 мая 2021 года в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Испании за время пандемии диагностировали свыше 1,3 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались более 36,3 тыс. инфицированных.