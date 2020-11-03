Тариф эконом Basic включает минимальный набор услуг: ручная кладь до 10 кг в салоне и стандартное питание на борту. Любую из дополнительных услуг — багаж, выбор места в салоне, повышение класса-обслуживания, проход в бизнес-зал — можно оплатить отдельно. Обменять билет можно за 3 тыс. рублей.

Тариф эконом Standard, помимо ручной клади, включает багаж до 23 кг, а также опцию бесплатного выбора места во время регистрации на рейс. Для полетов зимой предусмотрен бесплатный провоз горнолыжного оборудования. Обменять билет по такому тарифу можно за 1 тыс. рублей, вернуть — за 2 тыс. рублей, оформить возврат на сертификат — без доплат.

Тариф эконом Plus включает комплекс услуг, "во многом схожий с группой "Бизнес", говорится в сообщении S7. В аэропорту это регистрация на рейс на стойках бизнес-класса, ожидание вылета в бизнес-зале, приоритетная посадка в самолет. В полете — бесплатный выбор места в салоне, в том числе extra space, и специального питания. Условия тарифа позволяют бесплатно обменивать и возвращать билеты, переносить вылет на более ранний рейс на этапе регистрации.

Тарифы в бизнес-классе не изменились, но получили новые названия: бизнес Standard и бизнес Plus.

S7 — российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.