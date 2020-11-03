"В период нестабильной эпидемиологической обстановки в связи со сниженным спросом на бронирования авиабилетов (...) авиакомпания Nordwind приостановит выполнение прямых перелетов по маршруту Санкт-Петербург — Хабаровск туда-обратно", — сказано на сайте авиакомпании.

Уточняется, что рейсы отменены на период с 9 ноября по 23 декабря 2020 года, а также с 12 января до 31 марта 2021 года.

В релизе говорится, что на время новогодних праздников — с 24 декабря по 11 января — перелеты сохранятся. Также они есть в летнем расписании Nordwind.

"Пассажирам рейсов будет предложена возможность перелётов по направлениям с пересадкой в Москве или возврат денежных средств", — добавляет перевозчик.

Как сообщалось, первый после пятилетнего перерыва прямой авиарейс Хабаровск-Санкт-Петербург состоялся 26 октября 2020 года.

Переговоры с авиаперевозчиками об открытии этого маршрута велись несколько последних лет.

Беспосадочные регулярные рейсы в Санкт-Петербург планировалось выполнять дважды в неделю — в понедельник и в четверг.