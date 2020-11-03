«Мы считаем, что горнолыжные туры и, соответственно, горнолыжные курорты будут одним из хитов продаж этой зимой. Дело не только в том, что закрыты Альпы и другие европейские курорты, на которые традиционно ездили наши туристы, но дело и в целом в конъюнктуре спроса. Мы видим повышенный интерес к горнолыжному отдыху в этом сезоне», — рассказала она во время пресс-конференции.

Как отметила Ломидзе, спрос очень высокий на горнолыжные туры, однако он распределяется неравномерно. В первую очередь, туристы поспешат забронировать курорты Красной Поляны. «Я думаю, в этом году там будет просто аншлаг. Однако туроператоры, понимая, что может не хватить всем комфортных средств размещения в горном кластере Краснодарского края, подстраховались и ставят чартеры, которые позволят удешевить весь тур на горнолыжных направлениях – Шерегеш впервые, Хибины в Мурманской области. Оба курорта до сих пор были востребованы в основном у жителей соседних регионов – Кемеровская область, Новосибирская, Алтай, Красноярский край», — пояснила она.

По словам Ломидзе, туроператоры планируют отправить на эти курорты около 3 тыс. человек за сезон. «На первый взгляд кажется, что это немного, но для этих курортов и для тех туристов, которые не смогут найти себе места на Кавказе, это прекрасная возможность, потому что стоимость тура будет ниже на 20-25% на чартере, чем на регулярных рейсах», — добавила Ломидзе.

Она подчеркнула, что мест хватит всем, так как горнолыжные курорты есть по всей стране. «Просто Олимпиада в Сочи сделала так, что за счет инфраструктуры и раскрученности места Кавказ стал очень популярным. Даже Приэльбрусье, Домбай и Чегет, казалось бы, ушли на второй план, хотя они всегда в топ-5 самых востребованных. У нас есть курорты на Камчатке, на Сахалине, в Татарстане. Каждому, кто хочет покататься, найдется место», — заключила она.