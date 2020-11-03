"Начинается проектирование участков дорожной сети для обслуживания горнолыжного комплекса, который появится в поселении Щаповское (Троицкий административный округ). Это позволит обеспечить удобный съезд к горнолыжным трассам с Варшавского шоссе", — сказала руководитель ведомства Юлиана Княжевская.

На данный момент дороги вблизи поселения Щаповское находятся в неудовлетворительном состоянии: нет тротуаров и светофоров, мост нуждается в реконструкции. Ранее сообщалось, что горнолыжный комплекс построят в новой Москве за счет городского бюджета. "Первая очередь включает строительство горнолыжного склона из пяти трасс, подъемных устройств, физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 6 тыс. кв.м, административно-бытового корпуса, инженерной инфраструктуры и дорожной сети. Также появится парковка на 500 машиномест", — говорил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.