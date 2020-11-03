"Горные курорты Сочи объединяются для повышения уровня и качества оказания услуг необходимых для туристов. Они готовы к развитию и выходу на международный уровень", — сказал градоначальник журналистам во вторник.

Он также отметил, что главное для организаторов отдыха — безопасность жителей и туристов.

"К зимнему сезону решены вопросы транспортной логистики и общепита. Персонал готов встречать туристов в зимний период. Уверен, что все справятся с задачей, и мы с уверенностью можем сказать, что курорты Сочи к проведению зимнего сезона готовы на 100 процентов", — подчеркнул Копайгородский.