"Мы видим по нынешней ситуации, что в следующем году мы сможем вернуться примерно к 55-60%-му объему 2019 года. Полностью восстановить тот пассажиропоток, который был в 2019 году, сможем не ранее чем через два года", — сказал Никулин.

"Соответственно, все инфраструктурные проекты мы вынуждены отложить минимум на два года", — добавил он.

В прошлом году "Шереметьево" обслужило порядка 50 млн человек. По итогам этого года аэропорт ожидает падения пассажиропотока на 57%, до 21,5 млн человек, заявлял ранее Никулин.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Основная базовая авиакомпания — "Аэрофлот". Аэропорт контролирует ООО "Шереметьево холдинг" (66,06%). Эта компания принадлежит кипрской TPS Avia Holding, в которой 65,22% у траста, действующего в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Росимущество владеет 30,46% аэропорта, небольшой пакет — у "Аэрофлота".