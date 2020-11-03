«Наших клиентов на катере было 15. Погиб, действительно, один. Мы будем заниматься организацией и оплатой посмертной репатриацией», — рассказала она.

По словам Алчеевой, остальным пассажирам катера медицинская помощь не потребовалась

«Врачи их отпустили, но они всегда могут обратиться за помощью впоследствии. Ничего угрожающего жизни и здоровью этих туристов на момент крушения не было», — добавила представитель СК.

Прогулочное судно "Баба Селяви" во вторник вышло в море у берегов курорта Аланья в турецкой провинции Анталья. На борту находились более 30 иностранных туристов, в том числе российских. Около 10 утра судно село на подводные скалы примерно в 50 м от берега и перевернулось. Один человек позже был найден в трюме затонувшего катера, им оказался россиянин 1983 года рождения. Остальные добрались до берега.