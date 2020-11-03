"Составлено 1796 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — ИФ)", — говорится в сообщении столичного управления, опубликованного на официальном сайте во вторник.

"Данная статья предусматривает для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если эти действия (бездействия), повлекут причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей", — уточняется в сообщении.

В столичном управлении Роспотребнадзора напомнили, что проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР является обязательным требованием для возвращающихся в Москву из-за границы, включая тех, кто возвращается с отдыха.

"Несмотря на доступность этой услуги в Москве, (...) по-прежнему более 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не проходят тестирование и результаты тестирования не вносят в ЕПГУ в течение трех дней после прилета. Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей", — отмечается в сообщении.