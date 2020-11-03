Она подчеркнула, что прогнозы о том, что туротрасль во всем мире начнет восстанавливаться осенью, не сбылись из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

«Положение нашей туриндустрии в определенном смысле более выигрышное чем, например, у коллег из Германии. Франции или Испании, которые в данный момент переживают очередную волну коронавируса, и это происходит с более серьезными последствиями для всех отраслей сферы услуг, в том числе для туризма», — отметила Ломидзе на пресс-конференции в среду.

В то же время, она напомнила, что в этих странах введение чрезвычайных мер сопровождалось субсидиями для бизнеса со стороны государства.

«В нашем случае вся масштабная программа помощи, которая неоднократно озвучивалась, по сути не вылилась ни во что. Потому что большая часть мер господдержки была направлена в адрес малого и среднего бизнеса. Если мы говорим про туроператорский бизнес, крупные отели, сферу речных круизов – ни один из этих сегментов отрасли и ни один из этих предпринимателей в сферу МСП не входит», — сказала Ломидзе.

Она напомнила, что в список системообразующих вошли не все компании, и участие в списке тоже не дает дополнительных льгот и материальной помощи, которые позволили бы пережить кризисный период.

«Мы видим на данным момент следующее: отрасль выживает, как может. Системных мер поддержки, направленных на предпринимателей, не относящихся к МСП, по сути, нет. Среди мер поддержки МСП, если говорить о сфере туризма, наиболее востребованными были субсидии либо кредиты на зарплату в размере 12130 руб. По нашим предварительным оценкам, по всей стране ими воспользовалось до 3% предпринимателей. А, как известно, у банков, которые уполномочены выдавать эти субсидии и кредиты, деньги закончились быстрее, чем список тех, кто стремился эту помощь получить. И условия кредитования или субсидирования менялись часто на ходу. Конечно, хорошо, что такая мера поддержки была, но она осталась чисто косметической», — сказала Ломидзе.

Она назвала наиболее действенными мерами поддержки, которые позволят турбизнесу удержатся на плаву в 2021 году, постановление правительства об отсрочке обязательств и акцию по кешбэку, которая получилась комплексной и направленой в основном на поддержание потребителей, потерявших доходы в условиях кризиса.

«Надеемся, что отсрочка по налогам, о которой говорил президент Владимир Путин на прошлой неделе, коснется и турбизнеса. Мы соответствующее письмо направляли в адрес премьера Мишустина, потому что отсрочка всех налоговых платежей до конца 2020 года, при том что обороты не восстановились совершенно, это, конечно, никакая не мера поддержки. Мы надеемся, что если отсрочка будет хотя бы до конца первого квартала 2021 года, то это уже будет серьезным подспорьем, в идеале на 6 месяцев. Видя, как развивается история с пандемией, как ведут себя сейчас туристы, отсрочка до конца первого квартала хорошая история, но недостаточная», — сказала Ломидзе.

Она подчеркнула, что отсрочки по налогам тоже не спасут отрасль, так как рано или поздно накопившиеся задолженности надо будет заплатить.

«Поэтому снижение налоговых ставок или отмену каких-то налогов можно было бы расценивать как одни из самых существенных мер поддержки в данной ситуации», — подчеркнула она.