«Это зимой спрос на Крым будет выше, чем в прошлом году. Не в два раза конечно, но процентов на 10-15 народа поедет больше. Потому что есть акция кешбэка, а она влияет на решения людей и в конечном итоге на продажи. Также потому, что Крым проявил большую заинтересованность в расширении сезона», — заявила Ломидзе журналистам.

Она подчеркнула, что Крыму нужно решить вопросы водоснабжения, чтобы принимать туристов. «Единственное, очень хотелось бы, чтобы были решены вопросы с водой. Это существенное обстоятельство, которое может повлиять на туристов. Если они столкнутся с дискомфортом в этой части, особенно зимой, это может провести к оттоку в следующем сезоне. Чего, конечно, не хотелось бы. Жалоб по итогам летнего сезона не было в этом году, но это та проблема, которую надо решить, чтобы зимний сезон состоялся и был успешным», — заключила Ломидзе.

Маловодие наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и может, по прогнозам, продлиться в 2021-м. В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в курортной Алуште и ряде поселков на юге полуострова. С середины октября давление в трубах снижают в Белогорске. Власти Севастополя из-за дефицита воды объявили режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма. Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в худшем варианте ограничения подачи воды в регионе сохранятся до конца 2021 года.

По данным министерства курортов и туризма республики, с начала 2020 года до конца сентября в Крыму отдохнули 5 млн человек, это на четверть меньше прошлогоднего.

Распродажа туров по России с кешбэком до 20% началась 15 октября. Акция продлится до 5 декабря, отправиться в путешествие участники программы могут до 10 января включительно.