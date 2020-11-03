Отмечается, что спрос на бронирование отелей в период новогодних праздников есть, туроператоры подготовили новогодние предложения, продают их через свои ресурсы.

Торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" пройдут в Калуге с 12 декабря по 9 января . Хрустальная снежинка — ее символ — была принята 7 января 2020 года у Рязани.

Определены восемь городских площадок, на которых развернутся основные новогодние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. По замыслу разработчиков концепции, это послужит развитию отечественных высоких технологий в XXI веке.

Туристов ждет парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза — впервые она разместится в парке культуры и отдыха. На Театральной площади готовятся представить свой спецпроект актеры калужского драмтеатра, это будет "Театрализованный карнавал".

На сцене нового городского парка на улице Марата запланировано большое арктическое шоу "Легенды Севера". Также состоятся два гастрономических фестиваля: один — с едой, другой — с горячими напитками.

Туристическим организациям областного центра предоставлена возможность внести свой вклад в программу торжеств. Горнолыжный комплекс "Квань" готов предложить калужанам и гостям города посмотреть на самого большого снеговика России, а гостиничный комплекс "Ambassador Hotel Kaluga" — посетить резиденцию Снежной королевы.

В помощь туристам в Калуге организуется сеть туристско-информационных пунктов: визит-центр ТИЦ "Калужский край" в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре "Центральный" и Инновационном культурном центре. Кроме того, к координации туристов будут привлечены волонтеры.

Главная туристско-информационная служба Калуги в Гостином двор, предложит также бесплатно пройти Новогодний квест. Ждут гостей города и экскурсии.

Почетный знак — хрустальная снежинка — будет хранится в Калуге до 9 января 2021 года.