«По информации турецких властей, 3 ноября прогулочное судно под названием «Баба Селяви» вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России», — рассказали в консульстве.

По данным дипломатов, около 10.00 судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи и затонуло.

«Пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем все они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи. Их жизнь вне опасности. В результате поисково-спасательных работ в трюме затонувшего судна было обнаружено тело гражданина России, 1983 года рождения», — сообщили в дипмиссии.

Как подчеркнули в Генконсульстве, обстоятельства инцидента выясняются местными правоохранительными органами.