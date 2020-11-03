"4 декабря планируем торжественное открытие полосы", — сказал Никулин. Накануне, 3 декабря, будет введена в строй новая структура воздушного движения в Московской зоне, напомнил он.

ВПП-1 введена в эксплуатацию в 1950-х годах, ее реконструкция началась в конце прошлого года. Подрядчиком было выбрано ООО "Энерго-строй". Стоимость договора, согласно материалам закупки, — 8,22 млрд руб.

Подрядчику нужно было реконструировать саму полосу и несколько рулежных дорожек, построить две скоростные дорожки, оснастить полосу новым светосигнальным оборудованием и системой оповещения об образовании гололеда. По условиям контракта работы должны быть завершены до декабря 2020 г.