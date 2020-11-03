Законопроектом (1048811-7) предлагается разрешить выдачу обыкновенных туристических виз на срок до шести месяцев для граждан всех стран, вне зависимости от "принципа взаимности" — наличия аналогичной политики этих стран в отношении туристов из РФ. Согласно действующему законодательству, иностранцы вправе получать туристическую визу на срок до месяца, либо до 6 месяцев на основе принципа взаимности.

Кроме того, документ предусматривает возможность замены подтверждения о приеме организацией из единого федерального реестра туроператоров, необходимого для получения визы, подтверждением о бронировании гостиницы.