«Известно, что в результате крушения судна один человек погиб, его тело было найдено при поисково-спасательных работах. Остальные туристы добрались до берега в спасжилетах», — пишут СМИ.

Инцидент произошел у побережья курорта Аланья примерно в 50-100 метрах от скалистого берега, возле пещеры Фосфорла. На помощь туристам отправились команды береговой охраны.

О национальности пассажиров катера пока не сообщается.

Аланья – курорт примерно в 130 км от одноименной столицы провинции. Очень популярное место отдыха российских туристов.