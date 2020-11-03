"В ближайшее время правительство предложит инвесторам возможность дальнейшего развития игорной зоны "Янтарная". Некогда единый земельный массив, определённый под игорный кластер, мы размежевали на небольшие площадки и будем выставлять на аукцион сразу 39 участков. Покупатели смогут использовать их для строительства комплексов игорных заведений с элементами торговли и отелями различных классов звездности", — рассказал Кусков.

По его словам, на предстоящие аукционы в первую очередь будут выставлены участки, которые расположены рядом с морским побережьем, а также на второй линии.

"Сегодня, к сожалению, мы не может назвать сроки этих аукционов. Ждем согласования наших действий из правительства России. В Москву региональной властью направлено ходатайство о внесении изменений в распоряжение правительства РФ от 2008 года, в рамках которого игорная зона представляла собой единый участок с одним кадастровым номером", — отметил Кусков.

Министр пояснил, что инвестиционное соглашение от 2014 года о развитии игорной зоны "Янтарная" правительство области расторгло в 2019 году. Затем власти приступили к межеванию единого земельного участка общей площадью 99,5 га. Летом этого года право собственности на 39 участков было зарегистрировано.

Как сообщалось, в настоящее время в игорной зоне "Янтарная" работают два заведения — казино SOBRANIE и зал игровых автоматов MAGIC CRYSTAL. Дальнейшее развитие кластера было остановлено из-за финансовых трудностей.

В 2014 году арендатор земельного участка — ЗАО "Группа компаний СТК" в рамках соглашения с правительством области обязалась инвестировать в проект игорной зоны не менее 44,5 млрд руб. В 2018 году все права и обязанности инвестора были переуступлены ООО "Гослот-39".