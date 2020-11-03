Она напомнила, что на внутренний и международный поток туристов оказывают влияние не только ограничения, вызванные пандемией коронавируса, но и снижение платежеспособного спроса.

«Что касается восстановления индустрии, то дают совершенно разные оценки не только по Санкт-Петербургу, но и по миру. UNWTO предполагает, что понадобится от четырех до семи лет. Но есть и промежуточные оценки, согласно которым понадобится не менее двух лет, для того чтобы дойти до цифры докризисного для туризма 2019 года», – сообщила Морозова.

Вместе с тем она отметила, что наступление низкого сезона сделает посещение Петербурга более доступным для жителей российских регионов – определенный всплеск путешествий в Северной столице может наблюдаться в период школьных каникул и новогодних праздников.

«До апреля туры естественным образом подешевеют. А такие инструменты, как участие города в правительственной программе кешбэка, предоставление субсидий, безусловно, рассчитаны на поощрение межрегиональных путешествий, стимулирование спроса, который компенсирует выпадение доходов туристической отрасли в данный период», – подчеркнула эксперт.

Согласно официальным данным, петербургский туризм потерял по итогам года 70% оборота. В 2019 году эта сфера принесла городскому бюджету 6% ВРП. Тогда город посетили 10,4 миллиона человек, из них 4,9 миллиона – иностранцы.