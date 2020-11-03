При этом в третьем квартале доходы составили всего 22,9 млн манатов ($13,47 млн).

"58,9% доходов за 9 месяцев были получены за счет сдачи номеров, 29,6% — от продажи напитков и продуктов питания, 2,9% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,6% — от оказания других услуг", — отметили в Госкомстате.

В целом, в отчетный период туристы в Азербайджане совершили 806 тыс. ночевок в гостиницах (спад на 69,8%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 56% от общего числа. В Габале этот показатель составил 10,7%, Гусарах — 6,1%, Губе -4,7%, Нафталане — 3,6%, Лянкоране — 2,8%, Нахчыванской Автономной Республике — 3215, Шабране — 1,4%, Мингячевире, Гахе, Хачмазе — 1,1%, в Гяндже — 0,8%, в других районах — 7,9%.

При этом 370,5 тыс. (спад на 78,8%) или 58,2% всех ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства. Из них 15,2% приходится на туристов из России, 10,4% — Саудовской Аравии, 10,3% — ОАЭ, 7,3% — Турции, 6,1% — Индии, 6% — Великобритании, 4,6% — Кувейта, 3,2% — Израиля, 3,1% — Ирана, 2,2% -США, 1,8%- Катара, 1,7% — Германии, 1,6% -Ирака, 1,5% — Италии, 1,4% — Пакистана, 1,4% — Казахстана, 1,3% — Украины, 1% — Грузии, 1% — Беларусь, остальные 18,9% — из других стран.

По данным статистики, за девять месяцев текущего года средний уровень загрузки отелей по республике составил 7% против 23,6% за январь-сентябрь 2019 года, в том числе по Бейлагану — 24%, Нафталану — 17,3%, Габале — 13,3%, Шабрану — 12,1%, Губе — 11,2%, Баку — 10%, Биласуварам — 9,7%, Гусарам — 9,6%.

В Госкомстате отмечают, что спад по всем показателям вызван пандемией коронавируса, которая оказала значительное негативное влияние на туристическую индустрию по всему миру.